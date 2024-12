“Dove sta Lina Souloukou?” Se lo chiedeva, con toni decisamente più minacciosi e volgari, un esagitato tifoso della Roma nei giorni dell’esonero di Daniele De Rossi, diventando virale e spingendo l’allora CEO giallorossa a rassegnare le proprie dimissioni, anche in virtù di vergognose minacce alla sua incolumità. Ebbene, la dirigente greca è pronta a tornare subito in pista e secondo quanto riferisce il New York Times, sarebbe pronta alla nomina come “CEO del modello multi-club di Evangelos Marinakis, proprietario del Nottingham Forest”.

A lei il compito della supervisione di tutti i club controllati dal 57enne imprenditore suo connazionale con cui ha già lavorato nell’Olympiacos: oltre alla società greca, il magnate ellenico possiede il Rio Ave in Portogallo e vuole acquistare il brasiliano Vasco da Gama.