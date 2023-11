Fiorentina-Juventus, Nardella: “Non si poteva emettere ordinanza. Solo la Lega Serie A poteva intervenire”

“Che il sindaco possa fare un’ordinanza legata a un’opportunità politica è una possibilità esclusa da ogni tipo di legge e questo lo dovrebbero sapere tutti. Il potere di ordinanza dei sindaci riguarda un’oggettiva situazione di pericolo in essere per le persone o le cose. Questo è il punto”. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, precisa in un intervento a ‘Lady Radio’ l’impossibilità a emettere ordinanze di alcun tipo inerenti alla sfida Fiorentina-Juventus. “Ieri chi avrebbe dovuto intervenire era la Lega Calcio, come io stesso ho sollecitato, ma che però ha preso le sue decisioni. Tuttavia, la polemica sull’opportunità o meno di giocare il match mi pare passi in secondo piano rispetto all’emergenza su cui siamo tutti concentrati ormai da quattro giorni, notti incluse, in cui”avrò dormito, sì e no, 10-12 ore”. In questo momento – conclude Nardella -, “la cosa più importante è portare soccorso a tutte le famiglie ancora in difficoltà e fare di tutto per rispristinare la situazione”.