Fiorentina, Commisso torna in Italia: giovedì sarà al Franchi per la Coppa Italia

Rocco Commisso è pronto a tornare in Italia dopo un’assenza di circa due mesi. Il patron della Fiorentina è atteso giovedì al Franchi per la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, ma soprattutto si tratterrà a Firenze per alcune settimane a causa di diversi impegni. Primo tra tutti, seguire i lavori del Viola Park che sta sorgendo a Bagno a Ripoli. Il nuovo centro sportivo dei viola verrà infatti inaugurato in primavera. Nei prossimi giorni è previsto l’annuncio anche del rinnovo contrattuale di Giacomo Bonaventura. Per quanto concerne la sfida di Coppa contro i blucerchiati, Vincenzo Italiano non avrà a disposizioni Terracciano, Cabral e Mandragora alle prese con i rispettivi problemi fisici ma conta sul recupero di Jovic, Gollini e Amrabat che da ieri si stanno allenando in gruppo.