Perugia, chiusa la gradinata dello Stadio “Curi” dopo le verifiche strutturali

Brutte notizie per il Perugia e i suoi tifosi. La gradinata dello Stadio “Renato Curi” è infatti stata chiusa in seguito alle verifiche tecniche strutturali eseguite dalla commissione provinciale di vigilanza. Il provvedimento si è reso necessario per non abbassare i livelli di sicurezza, come precisato dal Comune di Perugia in una nota. Proprio l’Amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto, sta effettuando dei lavori di adeguamento sismico che hanno già coinvolto la Curva Nord. Dopo questa chiusura però il Comune ha annunciato che valuterà “la sostenibilità di iniziative di investimento mirate al rifacimento completo dello stadio Curi”.

Intanto gli abbonati del settore gradinata (circa 400, per un totale di oltre 1000 spettatori di media a partita nel settore) potranno richiedere il proprio tagliando sostitutivo nel settore della tribuna coperta. Stesso provvedimento per i biglietti delle singole partite, già a partire dal match di sabato con il Palermo. Dopo questa chiusura, la capienza del “Curi” scende da 12.700 a circa 9.700 posti.