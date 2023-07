Fiorentina, Cabral: “Dobbiamo fare bene, speriamo di fare una grande stagione”

L’attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, ha parlato dopo la vittoria per 8-1 arrivata nella prima amichevole stagionale arrivata contro la squadra Primavera. Ecco le sue parole: “Fatichiamo non da oggi ma da mercoledì scorso. Siamo stati un mese senza giocare, quindi l’importante è che si scenda anche in campo e che non solo si corra. Siamo all’inizio ed anche un po’ stanchi, eravamo alla prima partita, qualche volta le cose non sono venute bene però sappiamo che abbiamo un grande percorso e dobbiamo fare bene. Abbiamo ora un centro sportivo magnifico, avremo una grande squadra, c’è un grande ambiente e speriamo di fare una grande stagione”.

Così invece il difensore Luca Ranieri: “Ci sono sensazioni positive, ma abbiamo cominciato da quattro giorni, ci aspetta una lunga stagione, adesso è il momento di faticare, sudare, fare tanti sacrifici per prepararci al meglio al campionato. E’ stata una partita intensa, ci stiamo appena muovendo. Dobbiamo essere tosti fin dalle prime partite per iniziare bene la stagione. Avere a disposizione questa struttura è una cosa fantastica, bellissima, non ho mai visto una cosa del genere né in Italia, né all’estero. I giovani sono fortunati ad averla a disposizione, ed avvantaggia anche noi della prima squadra. E’ una cosa spettacolare”.