Atletica, Europei U23: 6 podi per l’Italia tra corsa e lanci

Ben 6 volte sul podio nella giornata di oggi per l’Italia che, a livello di Under 23, ha partecipato ai Campionati europei di categoria di atletica leggera. Allo stadio ‘Leppaevaara’ di Espoo, localita’ nei pressi della capitale finlandese Helsinki, il pomeriggio si è aperto con l’oro nella 4×100 maschile: Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli hanno trionfato in 38″92, miglior crono di sempre di una nazionale azzurra under 23. Seconda la Francia e terza la Polonia.

Doppia soddisfazione azzurra nei 10.000 metri femminili per Sara Nestola, argento dopo una prestazione autorevole conclusa in 33’17″51, e Aurora Baldo, bronzo in 34’12″75. Doppio argento poi sugli ostacoli. Lorenzo Simonelli è giunto secondo nei 110 in 13″31 preceduto di appena cinque centesimi dal francese Sasha Zhoya. Seconda anche Elena Carraro nei 100 ostacoli in 12″97 alle spalle della svizzera Ditaji Kambundji.

Una bella sorpresa è poi arrivata nel giavellotto, con Michele Fina che ha lanciato a 77,23 metri, misura che vale sia il personale che il bronzo continentale alle spalle dell’ucraino Artur Felfner (83,04) e del finlandese Topias Laine (79,77).