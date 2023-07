Cardiff: ufficiale l’arrivo dell’ex Juventus Aaron Ramsey

Ritorno in patria per l’ex giocatore della Juventus, Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è infatti un nuovo giocatore del Cardiff, nella Championship inglese. La decisione è arrivata dopo aver rescisso il suo contratto con il Nizza, con il cui ha anche giocato in Conference League. Ramsey aveva iniziato la sua carriera proprio al Cardiff, prima di trasferirsi all’Arsenal. “Non c’è nessun posto come casa” le sue parole.