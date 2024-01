Fiorentina-Bologna, Thiago Motta: “Vogliamo dare il massimo, lo stato d’animo è ottimo”

“Il nostro obiettivo è dare il massimo come sempre, lo stato d’animo dei ragazzi è ottimo: si allenano bene e pensano a questi quarti di finale contro la Fiorentina. Ravaglia o Skorupski? Vedremo domani”. Parola di Thiago Motta, allenatore del Bologna, alla vigilia della partita contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. I viola hanno perso contro il Sassuolo nella diciannovesima giornata di Serie A, ma nell’ultimo confronto diretto contro Motta è stato Italiano ad avere la meglio: “Ogni partita ha una storia diversa, in campionato hanno vinto loro ma meritavamo molto di più. Noi daremo il massimo, cercando di portare la partita dalla nostra”, aggiunge il tecnico rossoblù. Aspettando il mercato in entrata, Kevin Bonifazi si è unito al Frosinone: “Sono contento per lui, volevo dargli più minuti, ma non ci sono riuscito e penso che questa sia una buona possibilità per lui di giocare con continuità. Per il mercato abbiamo già parlato internamente, ci sono due nomi che sono la priorità per poter mantenere il livello di questa squadra e continuare a competere fino alla fine di questa stagione”. E sull’infermeria: “Karlsson non è disponibile per la partita di domani, sta recuperando. Stesso discorso per Soumaoro, sta recuperando e spero di averlo il prima possibile con noi”.