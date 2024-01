F1, Domenicali: “Autodromo di Monza può diventare biglietto da visita del nostro Paese nel mondo”

Tramite video collegamento è intervenuto anche Stefano Domenicali in questa giornata di cerimonia d’inaugurazione dei lavori di ammodernamento dell’autodromo di Monza. ‘‘Questo primo grande intervento è assolutamente necessario per portare avanti l’autodromo di Monza come biglietto da visita del nostro Paese nel mondo”, ha dichiarato il CEO di Formula 1.

”La F1 oggi riesce ad attrarre non solo nuovi tifosi ma anche nuovi investitori che hanno voglia di conoscere il nostro Paese – osserva Domenicali -. Monza ha tutte le caratteristiche perché questo possa avvenire. I cento anni di storia da poco festeggiati rappresentano un fondamentale straordinario, ma guardare solo indietro non serve a nulla. Quindi il fatto che da oggi si parta per mettere in sicurezza opere necessarie, per guardare oltre e offrire a chi viene giornate importanti di divertimento di passione e di spesa nel nostro Paese, credo sia assolutamente necessario”.

”Sono molto felice che questo ‘kick off’ dei lavori avvenga oggi che è gennaio, sappiamo tutti che il semaforo verde del Gp sarà come sempre all’inizio di settembre e non possiamo perdere nemmeno un minuto perché le cose da fare sono davvero tante – aggiunge -. Ma mi fa piacere sentire questo approccio e questa collaborazione perché so bene quanto tutti siano assolutamente coinvolti. Ognuno di noi ha una presenza importante nel raggiungimento di questo obiettivo che alla fine non solo esalta lo sport, ma anche il nostro Paese”.