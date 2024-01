Tennis, la Coppa Davis in esposizione a Cagliari. Binaghi: “Nulla ha valore più iconico”

Dopo Alghero, Sassari e Arzachena la Coppa Davis fa tappa a Cagliari, dove sarà esposta fino al 14 gennaio presso Palazzo Civico in Via Roma, 145. “Credo non ci sia un oggetto nel mondo dello sport che abbia un valore più iconico della Coppa Davis – ha dichiarato il Presidente della Fitp Angelo Binaghi – Questo non solo perché è la competizione a squadre più antica nel mondo dello sport, ma perché credo che giocare in Coppa in Davis sia il sogno di milioni di ragazzini. Perché giocare in Coppa Davis non vuol dire solo giocare per sé stessi, ma per la propria famiglia, la propria comunità, il proprio Paese. Significa avere il tifo di milioni di persone, avere una responsabilità ancora maggiore”. E Cagliari questa responsabilità organizzativa prima, e di supporto poi, l’ha avuta per ben sei volte: “Sei match molto diversi tra loro – ha ricordato Binaghi – Qualcuno molto facile, come la vittoria per 5-0 sull’Ungheria, qualcuno con qualche problema poi risolto come contro Cile, Georgia, Slovacchia”.