Crotone-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Monterosi, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. All’Ezio Scida arriva l’ultima della classe per affrontare gli Squali che dopo i due pareggi consecutivi ora vogliono ritornare alla vittoria per avvicinarsi alle zone nobili della classifica dopo un periodo estremamente complicato che al momento, sembrerebbe, alle spalle. Si inizia alle 14.00 di domenica 12 novembre. Match in diretta su Sky Sport 253 e NOW.

