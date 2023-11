Fiorentina-Bologna, Italiano: “Siamo carichi, ci servono punti per reagire”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia del Derby dell’Appennino che vedrà i gigliati ospitare il Bologna domani al “Franchi”. Uno snodo importante di questa fase della stagione, dopo le tre sconfitte consecutive subite in campionato: “In Conference League abbiamo recuperato dopo un inizio complicato – spiega il tecnico – adesso dobbiamo riprendere il cammino anche in campionato dove abbiamo obiettivi importanti. Ci servono punti e già in passato abbiamo dimostrato di saper reagire.”

Il Bologna però è una squadra in salute e la partita si prospetta tutt’altro che banale: “Noi dobbiamo fare di più, sappiamo che i nostri avversari sono in salute e in fiducia. Sono una delle squadre rivelazione di questo inizio di campionato, giocano bene a calcio e sanno ripartire in maniera compatta.” Sui singoli, Italiano fa il punto della situazione: “Beltran è out, anche Kayode e gli altri infortunati non ci saranno ma per il resto siamo al completo. Dobbiamo ancora valutare Mandragora nella rifinitura.”

Una battuta infine sull’importanza del pubblico fiorentino: “Contro la Juventus la Fiesole ci è mancata, domani però ci saranno e come sempre saranno il nostro dodicesimo uomo. Sono una spinta in più per noi, sappiamo di cosa sono capaci con il loro tifo.”