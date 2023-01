Fiorentina, Italiano: “Pareggio meritato, potevamo gioire di più”

“Si è vista una Fiorentina diversa per tutta la partita, anche dopo il gol subito abbiamo cercato di rimetterla a posto. Siamo stati bravi nel secondo tempo, quella mattonella è nelle corde di Gonzalez. Il pareggio è meritatissimo, avremmo potuto anche gioire con la taversa di Milenkovic. Ma siamo felici per la prestazione e il punto”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano dopo il pareggio contro la Lazio. “Nel primo tempo abbiamo sporcato troppi palloni nella rifinitura. Nel secondo dovevamo per forza rischiare – ha detto l’allenatore ai microfoni di DAZN – siamo stati premiati. Abbiamo ritrovato una qualità che non deve ma mancare, proposto il nostro gioco e oggi ci siamo riusciti. Stiamo recuperando giocatori e abbiamo rotazioni importanti, ho ritrovato lo spirito giusto nei momenti di difficoltà. Ripartiamo da questa prestazione di alto livello, speriamo di trovare anche continuità”. In chiusura un’analisi di come ha preparato la partita per fermare i biancocelesti: “Abbiamo cercato di togliere il palleggio a una Lazio in fiducia, che ha proposto un grande calcio. Lavorare uomo su uomo è una strategia che ci ha ripagati. Serviva essere più concreti, ci siamo ritrovati e siamo bravi a cambiare a seconda dell’avversario. Giocatori di qualità come Gonzalez ti fanno la differenza. Dobbiamo avere tutti a disposizione, ora il calendario si fa fitto”, ha concluso Italiano.