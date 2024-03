Fiorentina, Biraghi ricorda Barone: “Ciao Joe, anche tu come Davide mi hai fatto questo brutto scherzo”

“Ciao Joe, anche tu purtroppo come Davide mi hai fatto questo brutto scherzo di andartene via senza salutarmi! Io non riesco a capacitarmi come questa vita quanto bella possa essere così crudele e tagliente. Faccio fatica a trovare le parole o meglio sarebbero troppe per salutarti come meriti, ma ti voglio solo ricordare come ci siamo conosciuti io e te, due caratteri duri, forti e schietti che al primo impatto si scontrano come due treni in corsa, ma che con la lealtà che ci contraddistingue, alla fine viaggiano nella stessa direzione, contro tutto e tutti!”. Inizia così un lungo messaggio pubblicato sui social da Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, in ricordo del dg Joe Barone scomparso oggi a causa di un infarto: “Negli ultimi anni il nostro rapporto era diventato talmente forte che ci facevamo scudo uno con l’altro contro le moltissime critiche che abbiamo subito io e te! Sei stato un amico, un fratello maggiore o un padre non so, una persona centrale da quando ti conosco! Uno dei pochissimi che è stato sempre al mio fianco e non ti vergognavi a dirlo! Per questo ti dico che la promessa che ci siamo fatti io non la dimentico. E mi raccomando non dimenticarla neanche tu e dammi la forza da lassù di portarla avanti! Io e te sappiamo! Ti voglio bene e farò di tutto per portare avanti e far avverare i sogni che avevi tu per la nostra Fiorentina! Per me e la squadra è stato un duro colpo, poi senza neanche avvisarci che te ne andavi! Ma ti perdoniamo perché tutto quello che hai fatto per noi sarà irripagabile per la vita! Ti saluto adesso che devo portare avanti la nostra missione! Ciao Joe. Il tuo cap”.