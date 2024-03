Henry vuole Mbappé alle Olimpiadi: “Non mi fermerò al primo rifiuto, ci proveremo”

Il commissario tecnico della Francia olimpica Thierry Henry inizia ad affrontare il tema delle convocazioni, consapevole di poter trovare delle difficoltà sui tre Over. La volontà dell’ex Arsenal è chiara: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Olivier Giroud. Tutto dipenderà però dalle società di appartenenza, perché le Olimpiadi avranno luogo ad agosto, quando le squadre di club hanno già iniziato il pre campionato, che verrebbe dunque saltato dai partecipanti ai Giochi. In conferenza stampa il tecnico ha dichiarato: “I club francesi ci aiuteranno senz’altro, ma per quanto riguarda le società all’estero avremo maggiori difficoltà ed è normale che sia così perché è una situazione differente. Mbappé? Non mi sono mai fermato al primo ‘no’, quindi vedremo cosa potremo fare. Proveremo a discuterne con il suo club, ma non sappiamo ancora dove giocherà. Sappiamo che partirà, quindi vedremo cosa succederà. Tutti i calciatori vogliono la squadra migliore per la Francia olimpica, ma non abbiamo certezze. Tutti vorrebbero venire, ma bisognerà vedere se sarà possibile. Se arriva il sì del calciatore e poi il giocatore cambia società, oppure c’è un cambio di allenatore, la situazione potrebbe cambiare. Per questo stiamo ragionando su situazioni diverse“.