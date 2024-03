Curling, Mondiali femminili Sydney 2024: l’Italia torna subito alla vittoria, Nuova Zelanda travolta

L’Italia torna subito alla vittoria dopo il ko contro le padroni di casa del Canada e ottiene il quinto successo in sei incontri ai Mondiali femminili di curling di Sydney, in Nuova Scozia. Le azzurre, guidate da Stefania Constantini con Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e la riserva Marta Lo Deserto, hanno travolto la Nuova Zelanda con un nettissimo punteggio di 11-3 dopo uno scontro senza storia con le oceaniche. Prossimi impegni per la Nazionale, decisivi, contro la Corea del Sud e la Danimarca nella giornata di domani.

In meno di due ore, le azzurre hanno chiuso la pratica neozelandese, confermandosi così al terzo posto della classifica, in piena corsa per la qualificazione all’eliminazione diretta (i primi due posti valgono per le semifinali, dal terzo al sesto i playoff) Si tratta della quinta vittoria su sei partite. Nel primo end Constantini non è perfetta e per l’Italia arriva solo un punto, ma a causa di un errore madornale di Smith nel secondo end le italiane marcano tre punti e volano sul 4-0. Nel terzo end accorciano le distanze le nostre rivali, trovando un punto, quarto end che sancisce la pietra tombale, visto che per l’Italia arrivano quattro punti ed è 8-1 quando ancora non siamo nemmeno a metà match. Constantini è imprecisa con la bocciata nel quinto end e marcano due punti le ragazze della Nuova Zelanda, 8-3 che comunque non scompone le azzurre, arrivano quattro punti nel sesto end e così sull’11-3 le ostilità si chiudono con larghissimo anticipo.