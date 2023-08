Fiorentina, Barone: “Nico Gonzalez non è in vendita. Per Amrabat e Jovic valuteremo offerte”

“Jovic e Amrabat? Non abbiamo ricevuto offerte però se arrivano le valuteremo”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match dei play-off di Conference League contro il Rapid Vienna. “Se ci sono giocatori scontenti possono parlare con me o Pradè. Stanno lavorando a parte, stiamo guardando il mercato e vediamo se possiamo accontentarli. Sabiri-Empoli? Non c’è nulla di vero, è una notizia totalmente inventata. L’abbiamo comprato per giocare qui. Ha un piccolo fastidio e credo che domenica sarà a disposizione”, spiega. Poi su Nico Gonzalez: “Ringraziamo il Brentford, anche oggi è arrivata un’altra proposta. Nico è un giocatore importante per noi. E’ un giocatore che fa la differenza e non è in vendita”. Infine, sulle ambizioni dei viola: “Pensiamo una partita alla volta – ha concluso Barone -. Siamo sempre pronti e attenti su tutti gli aspetti, mercato compreso”.