Sampdoria, Pirlo: “Vincere deve essere la nostra ossessione”

E’ tempo di vigilia per la Sampdoria di Andrea Pirlo che, dopo la vittoria esterna contro la Ternana nella prima giornata, domani affronterà il Pisa nell’anticipo della seconda giornata di Serie B. Il tecnico dei blucerchiati ha parlato in conferenza stampa, indicando la strada del club ligure per poter ambire alla promozione in Serie A.

Le parole di Pirlo: “Vincere deve essere la nostra ossessione. Già dai primi giorni del ritiro si vedeva che il gruppo aveva voglia di cancellare quello che era successo l’anno scorso e provare a fare qualcosa di speciale. E se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo c’è bisogno di tutti. In tutti i momenti, belli e brutti, si esce sempre da squadra e sto vedendo un gruppo sempre unito. C’è un concetto che dobbiamo memorizzare perché vincere aiuta a vincere, alza autostima. E questa deve essere un’ossessione per noi. Affrontiamo una squadra che sa giocare bene a calcio. Conosco Aquilani e il suo percorso che ha fatto con la Primavera della Fiorentina facendo molto bene Abbiamo iniziato con un buon risultato a Terni e vogliamo continuare su quella strada“.