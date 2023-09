Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Tifosi viola frustrati, a volte Franchi stadio di buoi che danno cornuto all’asino”

“Noi e loro lottiamo nella stessa zona della classifica, per sei anni su sette ci è andata bene e capisco la frustrazione della tifoseria viola nel vedersi superare dall’Atalanta”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, come riporta l’Ansa, in conferenza stampa al Franchi dopo Fiorentina-Atalanta, parlando degli insulti nei suoi confronti piovuti negli ultimi anni a Firenze: “Ci trattano da big. Sono gli stessi insulti che ricevono le squadre importanti. Non è piacevole e a volte mi sembra uno stadio di buoi che dà del cornuto all’asino. Non facciamo gran figura ma c’è questa abitudine”.