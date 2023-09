Coppa Davis 2023, fase a gironi: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche relativi alla fase a gironi della Coppa Davis 2023, celebre competizione tennistica per selezioni nazionali. Come da tradizione recente, 16 squadre divise in 4 gironi si sfidano in giro per l’Europa. Italia ancorsa in casa a Bologna, in un girone che vede gli Azzurri sfidare i campioni in carica del Canada, il Cile e la Svezia. Si gioca anche a Manchester, Valenciaa e Spalato. Di seguito i gironi completi e successivamente i risultati giornata per giornata, al fine di definire il quadro completo della competizione e le qualificato per le Finals di novembre.

LE CLASSIFICHE

GIRONE A (Bologna)

Canada 0-0 (0-0)

Cile 0-0 (0-0)

Italia 0-0 (0-0)

Svezia 0-0 (0-0)

GIRONE B (Manchester)

Australia 0-0 (0-0)

Francia 0-0 (0-0)

Gran Bretagna 0-0 (0-0)

Svizzera 0-0 (0-0)

GIRONE C (Valencia)

Corea del Sud 0-0 (0-0)

Repubblica Ceca 0-0 (0-0)

Serbia 0-0 (0-0)

Spagna 0-0 (0-0)

GIRONE D (Spalato)

Croazia 0-0 (0-0)

Finlandia 0-0 (0-0)

Olanda 0-0 (0-0)

Stati Uniti 0-0 (0-0)

I RISULTATI

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE

Svezia – Cile

Francia – Svizzera

Serbia – Corea del Sud

Olanda – Finlandia

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE

Canada – Italia

Australia – Gran Bretagna

Spagna – Repubblica Ceca

Croazia – Stati Uniti

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE

Canada – Svezia

Australia – Francia

Repubblica Ceca – Corea del Sud

Olanda – Stati Uniti

VENERDÌ 15 SETTEMBRE

Italia – Cile

Gran Bretagna – Svizzera

Spagna – Serbia

Croazia – Finlandia

SABATO 16 SETTEMBRE

Canada – Cile

Australia – Svizzera

Serbia – Repubblica Ceca

Stati Uniti – Finlandia

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Italia – Svezia

Gran Bretagna – Francia

Spagna – Corea del Sud

Croazia – Olanda