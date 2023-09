Coppa Davis 2023, Binaghi: “L’abbiamo ribaltata dopo una sconfitta bruciante ed inattesa”

Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, dopo la vittoria per 2-1 dell’Italia sulla Svezia in Coppa Davis 2023 e la qualificazione alle finali, ha commentato la prestazione degli azzurri: “L’abbiamo ribaltata, potremmo dire in linguaggio calcistico, dopo una sconfitta bruciante e inattesa. Ora che abbiamo passato il girone, da qui a fine anno avremo un’occasione in più per cercare di ottenere i grandi risultati che ci aspettiamo e che i nostri giocatori hanno iniziato a farci assaporare. Aspettavo la fine degli incontri per fare i complimenti a Sinner, che è riuscito a non farsi trascinare dalle polemiche, a far sì che la squadra riuscisse ad esprimere il meglio anche nelle difficoltà. Condivido l’obiettivo che Sinner e il suo team si sono dati, sacrificando obiettivi di breve termine per vincere la battaglia di medio e lungo periodo. Arriverà anche per Sinner il momento in cui alla nazionale bisognerà dare la priorità rispetto ad altro e sono sicuro che non rinuncerà a venire a Malaga“.

“Credo sia stato giusto sacrificare questo girone di Coppa Davis, dove l’Italia partiva favorita anche senza Sinner e Berrettini rispetto a obiettivi di lungo periodo che, se raggiunti, di Davis ce ne potrebbe portare tre o quattro. Abbiamo una squadra di giocatori e ragazzi straordinari, in campo e fuori. Ottimi giocatori, di grandi prospettive, giovani che tutto il mondo ci invidia. L’eventuale eliminazione nel girone sarebbe stato solo un incidente di percorso dentro un cammino di crescita di lungo periodo”, ha concluso Binaghi.