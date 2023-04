Fiorentina-Atalanta, Barone: “Ricordo a tutti che Commisso ha ricevuto cori razzisti dai tifosi bergamaschi”

“Siamo in un buon periodo, bisogna giocare tutte le partite, essere attenti e avere adrenalina per questa partita. E’ un bel periodo, ma dobbiamo stare attenti su tutti i dettagli. E’ una partita molto sentita, l’ultima volta il nostro presidente ha ricevuto dei cori razzisti contro di lui che non vanno bene, mi auguro che oggi non succeda nulla di questo tipo e da nessun’altra parte, il razzismo non è bello e va detto”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a pochi minuti dal match contro l’Atalanta: “Abbiamo imparato tanto, programmato su tante cose che riguardano la squadra, sul futuro, la squadra ha lavorato e ci troviamo ora in un periodo molto bello. Noi c’abbiamo sempre creduto, abbiamo perso dei punti perché dovevamo abituarci a giocare in tre competizioni”.

Su Italiano: “Sta molto bene qui, non ci pensiamo neanche, ha rinnovato un contratto quindi non è un problema aperto, nient’altro da dire. E’ un uomo che lavora tanto, rimane sui suoi principi, un uomo del Sud, un siciliano per bene, attento ai dettagli, gli piace attaccare e pressare”. Sulla nascita del nipotino: “Bellissimo essere diventato nonno, venerdì sono andato a New York per vedere il nipotino e tornato oggi qua. Voglio dirgli di venire al nuovo Franchi, ma bisogna capire il Comune che costi ci chiede e quant’altro “.