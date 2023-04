Real Madrid, Ancelotti: “Siamo motivati come sempre, vogliamo continuare a fare la storia”

Carlo Ancelotti si prepara ad affrontare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea. “Stiamo bene e siamo motivati come sempre. Mancano 90 minuti per decidere le sorti e in Champions può succedere di tutto, per cui saremo pronti a giocare al nostro meglio”. Poi ha continuato: “In questo club sappiamo quello che dobbiamo fare, che non è vincere sempre, ma giocarcela fino alla fine con tutte le energie che abbiamo. Magari avremo la fortuna di giocare un’altra semifinale e un’altra finale, ma dobbiamo andare passo per passo”.

E sulla presenza di Todd Boehly nello spogliatoio del Chelsea: “Potrebbe essere uno stimolo per i calciatori. Per me non sarebbe un problema se il presidente venisse dopo ogni partita, ha il diritto di sapere il perché delle decisioni dell’allenatore”. E a proposito degli avversari: “Il Chelsea è in un momento difficile ma ha davanti un’opportunità enorme per cui dovremo cercare di dare il massimo domani”.