Parma-Cagliari, vietata la trasferta ai tifosi rossoblù: la società fa ricorso al Tar

Divieto di trasferta per i tifosi del Cagliari a Parma, la società sarda fa ricorso al Tar. La scelta deriva dall’importanza della sfida, il match infatti potrebbe portare alla promozione in Serie A della formazione di Ranieri: la decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il divieto è arrivato in seguito agli incidenti nell’ultima gara giocata a Pisa, secondo quanto riportato dal Casm, circa 250 tifosi pisani “si sono avvicinati al parcheggio riservato agli ospiti, facendo partire un fitto lancio di oggetti contundenti, fumogeni e petardi”. Quindi l’intervento delle forze dell’ordine con “manovre di alleggerimento per disperdere i tifosi pisani e contenere la reazione di quelli cagliaritani”. Nell’occasione quattro operatori della Polizia hanno riportato lesioni, mentre un automezzo della Polizia e un’auto privata sono stati danneggiati.