Fiorentina, Arthur: “Buon inizio, ma la stagione è lunga. Vogliamo raggiungere la Champions League”

In un’intervista concessa a EFE Brasile, Arthur ha fatto un primo bilancio della sua esperienza alla Fiorentina: “Siamo partiti nel migliore dei modi, ma la stagione è ancora lunga. Non abbiamo un vero e proprio obiettivo, ma la nostra ambizione è quella di qualificarci per la Champions League. Dovremo dare il massimo in tutte le partite e affrontarle con una mentalità vincente, poi si vedrà cosa riusciremo a fare. Continuità è la parola chiave“.

Il centrocampista brasiliano ha poi aggiunto: “Personalmente mi piacerebbe tornare in Nazionale, ma so che per farlo devo fare bene con il club. Alla Fiorentina mi sono adattato in fretta perché già conoscevo il campionato, ma anche grazie al prezioso aiuto dei compagni e all’ottimo rapporto con il mister. Fisicamente sto bene, l’infortunio della scorsa stagione è alle spalle“.