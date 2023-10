CIO, Bach: “Studiamo la creazione dei Giochi Olimpici Esports”

Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha proposto un’idea innovativa a margine di un convegno in India sullo sport e la sua diffusione nel paese asiatico tramite la Realiance Foundation. “Ho chiesto alla nostra nuova Commissione Esports del CIO di studiare la creazione dei Giochi Olimpici di Esports. Ci sono tre miliardi di persone che praticano eSport e giochi in tutto il mondo. E’ molto importante per noi interessare anche il pubblico più giovane. Buona parte dei gamer ha infatti meno di 34 anni. Abbiamo scelto un approccio che ci permettesse di essere attivi nello spazio degli eSport rimanendo fedeli ai nostri valori che ci guidano da oltre un secolo. Uno dei principali editori ha persino adattato il suo popolare gioco per conformarsi pienamente ai nostri valori olimpici, in modo che i giocatori sparassero ai bersagli e non alle persone. all’inizio di quest’anno abbiamo lanciato l’Olympic Esports Week a Singapore. A Singapore abbiamo visto la prova che il nostro approccio olistico funziona. Abbiamo riunito con successo la comunità olimpica e quella degli eSport”.

Il primo impegno del CIO con la comunità degli eSport è stata l’organizzazione dell’Esports Forum nel 2018 a Losanna, seguita dalla creazione di un Esports Liaison Group per avere una piattaforma per interagire con tutte le parti interessate degli eSport. Nel 2021, il CIO ha sviluppato le Olympic Virtual Series. È stata la prima impresa pilota del CIO negli eSport.