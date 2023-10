Nigeria, infortunio Osimhen: esami fatti, domani i risultati

Victor Osimhen è stato sottoposto agli esami medici a seguito dell’infortunio subito ieri nella partita tra Nigeria e Arabia Saudita. Il calciatore del Napoli, in giornata, si è recato a fare una risonanza magnetica e i risultati saranno disponibili domani. Alcuni dirigenti della nazionale nigeriana hanno parlato di un possibile infortunio al tendine del ginocchio. Il ct José Peseiro ha dichiarato che nella prossima partita, in programma lunedì contro il Mozambico, Osimhen non scenderà in campo.