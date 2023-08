Lazio, Luis Alberto: lo spagnolo si riappacifica con la società

Luis Alberto e la Lazio sembrano essere tornati in buoni rapporti dopo alcuni giorni difficili. Il centrocampista spagnolo si sarebbe innervosito per il ritardo del rinnovo – che prevedeva un aumento – promesso dal club celeste, tanto da non presentarsi né all’allenamento del primo agosto né ieri alla partenza per la partita amichevole di Birmingham che si giocherà stasera. La tensione sembra però essersi sciolta, con Luis Alberto che oggi è tornato a Formello con l’intenzione di scusarsi per il suo atteggiamento poco rispettoso. Questo improvviso ripensamento del giocatore fa pensare che lo si vedrà insieme alla squadra il 6 agosto per l’amichevole tra Lazio e Girona.