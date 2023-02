Fiorentina, l’appello dei tifosi: “Aiutateci a riportare a casa i nostri ragazzi fermati a Braga”

Attraverso un post sulla pagina Facebook ‘Fuori dal Coro‘, i tifosi della Fiorentina hanno lanciato un appello per riportare a Firenze i sostenitori viola fermati in Portogallo. In seguito ai disordini prima della sfida contro il Braga, valida per l’andata dei playoff di Conference League, sei tifosi toscani sono infatti stati fermati dalla polizia. Al fine di aiutarli con le spese legali, è stata dunque avviata una raccolta fondi.

“Sei dei nostri ragazzi si trovano in questo momento in stato di arresto a Braga. Questa mattina verranno processati per direttissima e le ingenti spese legali ci vedono costretti a chiedere una mano a tutti. Dopo i vili attacchi della polizia al corteo diretto allo stadio, colpendo chiunque indistintamente, non possiamo cedere di un millimetro neanche sul campo giudiziario: ogni cifra donata sarà utilizzata per le spese legali, ogni vostro contributo sarà fondamentale: aiutateci a riportare a casa i nostri ragazzi!” si legge nel post.