Slittino, Nations Cup: Felderer primo nel singolo maschile a St.Moritz

Leon Felderer si è aggiudicato la prova di singolo maschile sul budello svizzero di St.Moritz per la Nations Cup di slittino. L’azzurro ha preceduto con il tempo di 1:05.858 il tedesco Tim Grancagnolo, mentre in quinta posizione è giunto Lukas Gufler. Nel singolo femminile Verena Hofer è seconda a pari merito con l’austriaca Schulter dietro al miglior tempo fissato da hana Prock in 54.492. Quarta posizione per Nina Zoeggeler, sesta per Marion Oberhofer.