Ranking Uefa aggiornato al 17 febbraio: Bayern in testa, guadagna alcune posizioni il Milan

Il Bayern Monaco con un coefficiente di 132 è in testa al Ranking UEFA pubblicato dopo la tre giorni di coppe europee, in cui i bavaresi hanno espugnato Parigi nell’andata degli ottavi di finale. Alle spalle dei tedeschi troviamo il Manchester City con 131, mentre sono più distanti Liverpool e Chelsea con un coefficiente di 123. Prima delle italiane sempre la Juventus, che è in non posizione, ma c’è da segnalare anche il guadagno del Milan, che dopo il successo contro il Tottenham risale in 36esima piazza.