Fiorentina, 22 convocati contro il Torino: infortunati out, assente anche Gollini

Vincenzo Italiano ne convoca 22 per la sfida contro il Torino in programma domani sera al Franchi. Out gli infortunati Quarta, Castrovilli, Cabral e Sottil e lo squalificato Dodo. Assente anche Gollini, che i rumors danno vicino al Napoli. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Cerofolini, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti, Kayode, Krastev.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Mandragora.

Attaccanti: Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara.