Festa Allegri, a Lecce la vittoria n. 300 in Serie A: è il terzo allenatore a riuscirci

La Juventus batte il Lecce al Via del Mare e regala un traguardo speciale al suo allenatore Massimiliano Allegri. L’allenatore infatti si gode la vittoria numero 300 in Serie A ed è sempre più terzo nella speciale classifica. Il secondo gradino del podio è ad un passo: Nereo Rocco (Milan, Fiorentina, Torino, Padova e Triestina) infatti ha collezionato 302 vittorie nel corso della sua carriera. Lontano, per ora, il primatista Giovanni Trapattoni (352 successi). L’ex Juventus (che ha accumulato il record anche sulla panchina di Milan, Inter, Cagliari e Fiorentina) è irraggiungibile in questa stagione, ma Max è sempre più presente nei piani alti della Serie A. E soprattutto potrebbe insidiare un altro record di Trapattoni, quello del numero di Scudetti vinti: il Trap è a quota 7, uno in più di Allegri. Presto per vedere come evolverà la lotta Scudetto con l’Inter. Per ora il tecnico si gode l’ottimo momento della sua squadra, che esce dal campo imbattuta per la sedicesima partita di campionato consecutiva. Dal ritorno di Allegri solo una volta i bianconeri hanno registrato una striscia così lunga senza ko in Serie A: sempre 16 match tra il novembre 2021 e il marzo 2022.