Pagelle Lecce-Juventus 0-3, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lecce-Juventus 0-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare nel primo tempo i giallorossi mettono in difficoltà i giallorossi e concedono davvero poco ai bianconeri, che nella ripresa però devono spingere e trovano un Vlahovic in stato di grazia che firma la doppietta prima del tris targato Bremer. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Gendrey 5, Pongracic 5.5, Baschirotto 6, Gallo 5.5 (20′ st Dorgu 5.5); Ramadani 6, Kaba 6, Gonzalez 6 (15′ st Blin 5); Oudin 5.5 (21′ st Pierotti 6), Almqvist 6 (27′ st Sansone 5.5), Krstovic 6.5 (27′ st Piccoli 5.5). In panchina: Brancolini, Venuti, Samooja, Strefezza, Berisha. Allenatore: D’Aversa 5.5.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 7, Danilo 6.5; Cambiaso 6.5 (36′ st Alex Sandro sv), McKennie 7, Locatelli 6, Miretti 5.5 (12′ st Weah 6), Kostic 6 (29′ st Iling 6.5); Vlahovic 8, Yildiz 6.5 (29′ st Milik 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore: Allegri 6.5.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.

RETI: 14′ st Vlahovic; 23′ st Vlahovic, 40′ st Bremer.

NOTE: serata serena; campo in buone condizioni. Ammoniti: McKennie, Kaba. Angoli: 5-5. Recupero: 2′, 3′.