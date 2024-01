Juventus da sola in vetta alla Serie A dopo tre anni e mezzo: l’ultima volta l’1 agosto 2020 con Sarri

Con la vittoria di Lecce è una serata storica per la Juventus, anche se con tutte le precisazioni del caso legate al calendario, agli asterischi e ai rinvii. Dopo tre anni e mezzo, ed escludendo dunque i momenti in cui i bianconeri si sono ritrovati al comando ma in coabitazione con una o più squadre, la Vecchia Signora riassapora la sensazione di tornare da sola in vetta alla classifica di Serie A alla fine di un turno di campionato, con 52 punti in classifica in 21 partite contro i 50 dell’Inter ma con 20 partite.

In questa stagione in un paio di occasioni la Juve era balzata al comando, ma solo perché impegnata per prima rispetto all’Inter, questa volta però c’è da fare i conti con l’asterisco: i nerazzurri sono in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e recupereranno la partita contro l’Atalanta soltanto a fine febbraio, ragion per cui questa volta la giornata numero 22 inizierà a tutti gli effetti con la Juventus capolista e con +1 sull’Inter oltre a una partita in più. Non solo: la Juve giocherà al sabato con l’Empoli, l’Inter domenica con la Fiorentina, quindi potenzialmente il distacco prima della partita del Franchi potrebbe lievitare a +4.

La settimana successiva, quella del 4 febbraio, ci sarà peraltro l’attesissimo scontro diretto e qualora i bianconeri dovessero vincere prima con l’Empoli e poi con l’Inter, anche la questione dell’asterisco verrebbe a cadere e la squadra di Allegri diventerebbe a tutti gli effetti la capolista della Serie A, con il destino nelle proprie mani fino a fine stagione.