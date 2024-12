Un gol pesante, una deviazione decisiva: il Venezia sblocca il risultato contro il Como e lo fa grazie ad un tiro di Nicolussi Caviglia corretto in rete dalla deviazione di tacco di Pohjanpalo. La rete è regolarissima e l’unico dubbio è per gli appassionati di fantacalcio: di chi è il gol? Il regolamento con le linee guide sull’assegnazione dei gol dubbi parla chiaro: “Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco”.

Allo stesso tempo però “quando un tiro indirizzato nello specchio della porta è deviato in rete da un compagno la cui attiva partecipazione al gioco modifica la traiettoria del pallone, a quest’ultimo va assegnata la paternità del gol”. Proprio quest’ultima sembrava essere la fattispecie del Penzo, ma la Lega Serie A, dopo aver iscritto sul tabellino il nome del centravanti, in un secondo momento ha cambiato idea e ha assegnato il gol a Nicolussi Caviglia.

In ogni caso è bene ricordare che la Lega Serie A esaminerà i casi dubbi il giorno successivo ad ogni turno di campionato pubblicando sul proprio sito internet le decisioni prese. Possibili quindi nuovi aggiornamenti: Sportface.it vi terrà aggiornati. Ad oggi però il gol è di Nicolussi Caviglia.