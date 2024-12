“Abbiamo passato con Hamilton 12 anni. Non è solo la partnership tra team e pilota più lunga della storia, ma anche la più vincente. Il tempo passato insieme avrà sempre un posto nel nostro cuore e io lo tratterò come un tesoro. Volevamo tutti finire al meglio, sono contento che siamo riusciti a farlo. Sarà sempre parte della nostra famiglia e, se non saremo noi a vincere in pista, spero lo faccia lui”. Così Toto Wolff, team principal della Mercedes, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. “Per George, è stata una gara più difficile. Non aveva passo nella macchina questo weekend per riuscire a lottare per il podio, ma abbiamo raccolto punti importanti. Complimenti a McLaren per il campionato, hanno fatto un ottimo lavoro quest’anno. Meritano totalmente il titolo”.