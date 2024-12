“Lewis ha fatto una bellissima gara, voglio fargli i miei complimento. Non è stato solo un fantastico compagno di squadra, ma una figura a che ammiravo quando ero nei karting. E’ il pilota più grande di tutti i tempi, ma non solo, è anche il tipo di persona che ogni pilota dovrebbe aspirare ad essere. Gli auguro il meglio per la sua prossimo avventura e non vedo l’ora di combattere in pista“. E’ questo il commento di George Russell al termine della gara del Gran Premio di Abu Dhabi. Il numero 63 saluta Lewis Hamilton, suo compagno di squadra per gli ultimi tre anni. “Oggi non c’era il passo per fare meglio della quarta posizione. E’ mancata la velocità nel corso di tutto il weekend, è un peccato finire così la stagione. Dobbiamo capire cosa è successo. Ci sono anche molti aspetti positivi di questa stagione. Siamo tornati a vincere e a combattere davanti. Sappiamo che dobbiamo fare di più per ambire ai Mondiali, ma siamo determinati a fare progressi. Infine, complimenti alla McLaren. Sono stati un valido avversario per tutta la stagione e hanno vinto meritatamente”.