FANTACALCIO- Udinese-Verona, gol di Lazovic o autogol Becao? La decisione

Udinese-Verona, posticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, si sblocca dopo quattro minuti. I ragazzi di Zaffaroni passano in vantaggio grazie ad una palla recuperata da Lazovic ai danni di Beto, lo stesso giocatore scaligero prova la conclusione da lontanissimo: il tiro trova la deviazione di Becao e si impenna diventando imprendibile per Silvestri. Per gli amici del fantacalcio, al momento, la decisione della Lega è quella di assegnare il gol a Lazovic visto che il tiro era diretto verso la porta. Vediamo se ci saranno ripesamenti, vi terremo aggiornati.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 – LA LEGA CAMBIA IDEA: ASSEGNATO AUTOGOL A BECAO, TOLTO IL GOL A LAZOVIC