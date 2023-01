Juventus: McKennie al Leeds in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni

Ora è ufficiale: Weston McKennie passa dalla Juventus al Leeds United in prestito a 1,25 milioni, con diritto di riscatto fissato a 34,5 milioni di euro più eventuali 4,5 di bonus. Il centrocampista statunitense è stato infatti annunciato dal club di Premier League, a due anni e mezzo dal suo approdo in bianconero. Dalla stagione 2020/2021, in cui ha vestito per la prima volta la maglia della Juventus, McKennie ha fatto segnare 96 presenze e 13 gol in tutte le competizioni.