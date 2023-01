Nuovo regolamento agenti, Barnett e Pimenta contro la Fifa: “Non hanno idea di cosa si parli”

“Il nuovo regolamento Fifa per gli agenti dei calciatori entrerà in vigore il 1 ottobre 2023? La Fifa non ha idea di cosa si stia parlando, dobbiamo combattere tutto ciò”. Queste le parole del procuratore calcistico Jonathan Barnett durante il convegno Fifa Agent Regulations tenutosi a Roma. Il nuovo regolamento promosso dalla Fifa prevede, tra le altre cose, un tetto alle commissioni, un nuovo sistema di licenze per gli agenti e l’introduzione di un albo. “Non penso che qualcuno della Fifa sia mai entrato in un’agenzia – ha aggiunto Barnett -. Invece ci sono elementi della Fifa che sono andati in prigione o direttori di club giudicati colpevoli di crimini. È giusto riunirci e fare una normativa, ma non vogliamo che sia fatta da dei criminali Abbiamo inviato una lettera a tre membri della Fifa annunciando provvedimenti legali. Sarà una causa lunga e costosissima, ma vogliamo andare avanti e dimostrare che la Fifa sta agendo in modo illegale”.

Sulla questione è intervenuta anche Rafaela Pimenta, erede di Mino Raiola: “Circa quattro anni fa io e Mino venimmo invitati dalla Fifa ad un meeting sul nuovo regolamento, ma era già tutto deciso, per cui rispondemmo: ‘Ci vediamo in tribunale’. Ci opporremo, si tratta di un abuso che peserà anche sui giocatori”.