Fantacalcio, Udinese-Lazio: Lovric, Walace o autogol? Ecco di chi è il gol

L’Udinese pareggia contro la Lazio. Un gol rocambolesco, nato su calcio di punizione, con qualche dubbio sulla paternità della rete. L’autore della punizione da posizione defilata è Lovric, che calcia forte in area. C’è il tocco, leggero, di Walace. Ma non è escluso che possa esserci anche una deviazione di un calciatore della Lazio. In ogni caso la Lega Serie A ha assegnato la rete a Walace. La situazione cambierà? Non resta che scoprirlo. Ricordiamo che da regolamento, se la deviazione sul tiro di un compagno è volontaria, il gol andrà attribuito a chi ha toccato la palla per ultimo. In caso contrario, con una deviazione involontaria, il marcatore sarà l’autore originario del tiro.

DECISIONE LEGA SERIE A: Walace