Europei maschili pallanuoto 2024, Campagna: “Italia-Ungheria sfida affascinante”

Sandro Campagna ha parlato alla vigilia del match tra Italia e Ungheria, valido per il gruppo B degli Europei 2024 di pallanuoto, in scena a Zagabria: “Affronteremo una squadra che in prospettiva futura sarà molto forte e a me piace molto. Non ha nulla da perdere e vorrà fare bella figura, perciò noi faremo la nostra partita seria. E poi Italia-Ungheria è sempre una partita affascinante da entrambe le parti“. Il ct del Settebello, reduce dal successo contro la Grecia, ha poi commentato le scelte della compagine avversaria: “L’Ungheria è una squadra fatta di ragazzini, però bellini da matti. I campioni li ha lasciati a casa per farli riposare in funzione del Mondiale, però quelli che sono venuti a Zagabria sono molto interessati“.