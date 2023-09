FANTACALCIO – Sassuolo-Juventus, autogol di Vina per anticipare McKennie o gol di Chiesa?

Episodio da fantacalcio in Sassuolo-Juventus per il gol dell’1-1 al Mapei Stadium. Cross tagliato di Federico Chiesa, arrivano Vina e McKennie sul secondo palo in duello e sembra esserci un tocco da parte del difensore uruguaiano, che anticipa l’americano e sembra toccare. Di fatto non è allora gol da parte di Chiesa, né di McKennie, ma semplicemente uno sfortunato autogol a opera di Vina, ed è questa la decisione della Lega.