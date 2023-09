Atalanta-Cagliari, i convocati di Gian Piero Gasperini: Bakker out per scelta tecnica

L’Atalanta, dopo la vittoria ottenuta in Europa League sul Rakow, è pronta a tornare in campo al Gewiss Stadium per affrontare il Cagliari nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, in vista di questo importante appuntamento, ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati. A sorprendere è l’esclusione per scelta tecnica di Mitchel Bakker, che si aggiunge agli infortunati El Bilal Touré e Gianluca Scamacca. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

Portieri: Carnesecchi Marco, Musso Juan, Rossi Francesco;

Difensori: Adopo Michel, Djimsiti Berat, Kolašinac Sead, Palomino José, Scalvini Giorgio, Toloi Rafael, Hateboer Hans, Holm Emil, Ruggeri Matteo, Zappacosta Davide, Zortea Nadir;

Centrocampisti: Cortinovis Alessandro, de Roon Marten, Éderson, Koopmeiners Teun, Pašalić Mario;