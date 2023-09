Serie B 2023/2024, Gondo affonda lo Spezia: primo successo per la Reggiana

Primo successo nel campionato di Serie B 2023/2024 per la Reggiana che, nel match del Picco valevole per la sesta giornata, passa 2-1 sullo Spezia grazie ad una doppietta realizzata da Cedric Gondo; inutile la marcatura bianconera firmata da Francesco Pio Esposito in pieno recupero. In virtù di questo risultato la formazione allenata da Alessandro Nesta sale a 6 punti in classifica, mentre la compagine ligure resta ultima con un solo punto insieme alle neo-promosse Lecco e Feralpisalò. La partita si sviluppata tutta nella ripresa, dopo un primo tempo dedicato ad una lunga fase di studio. La Reggiana si affida all’ex attaccante di Salernitana ed Ascoli per fare la differenza e portare a casa il bottino pieno da un campo estremamente complicato. Lo Spezia, dal suo canto, sprofonda ulteriormente in classifica ed ha assolutamente bisogno di trovare una svolta nel turno infrasettimanale.