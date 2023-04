Fiorentina-Spezia 1-1, Brekalo: “Due punti persi, spero giocare di più”

“Peccato perché oggi potevamo fare la storia con la decima vittoria consecutiva. Peccato perché abbiamo regalato il gol allo Spezia e non siamo riusciti a fare il due a uno, sono due punti persi”. Queste le parole di Josip Brekalo dopo il pareggio amaro per la sua Fiorentina in casa contro lo Spezia: “Abbiamo controllato il 90% della partita, non abbiamo giocato male ma non siamo riusciti a fare più gol di loro ed il calcio è così. Spero di giocare di più, non è facile farlo in questa squadra perché ci sono venti giocatori top. Io sono pronto a dare una mano alla squadra perché abbiamo tante partite, avendo non solo il campionato ma anche le coppe. C’è una grande opportunità di vincere una coppa, e possiamo anche centrare un piazzamento europeo, siamo molto tosti e concentrati su ogni partita. Dobbiamo continuare così e dobbiamo crescere”.