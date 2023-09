FANTACALCIO – Roma-Empoli, non è gol di Cristante: sfortunato autogol di Grassi

Le telecamere inquadrano Cristante, che però non esulta, visto che il gol non è suo ma soltanto propiziato, e chi gioca al fantacalcio dovrà farsene una ragione. Arriva infatti il 3-0 all’Olimpico in Roma-Empoli, ma tutto nasce da un rinvio di Bereszynski che va a finire sul corpo di Grassi che era finito a terra nel tentativo di fare una scivolata. La palla si impenna e poi termina alle spalle di Berisha, un autogol surreale per il tris giallorosso.