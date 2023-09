Serie A Femminile 2023/2024: colpo esterno della Roma, battuto 4-2 il Milan. Vittoria anche per l’Inter

La Roma riprende da dove aveva lasciato e, nella gara valevole per la prima giornata della Serie A Femminile 2023/2024, sconfigge per 4-2 il Milan. Le campionesse in carica hanno chiuso il primo tempo avanti di due reti grazie a Linari e Haavi, salvo poi essere rimontate nella ripresa da Domping e Marinelli. Nel finale, però, ad emergere sono state ancora le ragazze di Spugna, che grazie ai gol di Glionna e Greggi, entrambe subentrate dalla panchina, hanno ottenuto i tre punti. Successo anche per l’Inter, trascinato dalle reti di Junge-Pedersen e Cambiaghi e vittorioso per 2-0 sul campo della Sampdoria. Infine, il Como supera per 2-1 il Napoli grazie alle marcature di Monnecchi e Sevenius. Partenopee che si sono svegliate troppo tardi e hanno accorciato le distanze solo a venti minuti dal 90′ con del Estal, non riuscendo però ad evitare il ko.