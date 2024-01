Highlights e gol Zambia-Tanzania 1-1: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 14

Gli highlights e le azioni salienti di Zambia-Tanzania 1-1, match della seconda giornata del girone F di Coppa d’Africa. Msuva all’11’ porta in vantaggio la Tanzania sfruttando un recupero alto in pressione di Samatta. Lo Zambia resta in 10 al 44′ per un doppio giallo (severo) a Kabwel. In 10 uomini Banda e compagni si riorganizzano e nel finale trovano anche la rete del pari con Daka che da calcio d’angolo svetta di testa e firma l’1-1. Ecco le azioni salienti della partita del girone F.